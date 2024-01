Gjykata Themelore në Prishtinë dënon me një muaj paraburgim dy zyrtarët e saj Gjykata Themelore në Prishtinë ka dënuar me një muaj paraburgim dy zyrtarët e saj, nën dyshimin se kanë kryer veprën penale “Keqpërdorim i detyrës zyrtare”. “Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda ka mbajtur seancën dëgjimore, duke vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit, në…