Gjykata Themelore e qet në rrenë Rozeta Hajdarin: Ia kemi dërguar ftesën me datën 19 nëntor
Sot ishte planifikuar që të mbahej seanca fillestare për skandalin me rezervat shtetërore, ku ministrja në detyrë e Industrisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari është e akuzuar. Por, ajo nuk u paraqit fare në gjykatë sot. Kështu që, seanca fillestare u detyrua të shtyhej për një datë tjetër, transmeton lajmi.net. Hajdari me anë të një postimi…
Por, kjo po del që s’është e vërtetë. Zëdhënësja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Mirlinda Gashi tha për lajmi.net se ftesa i është dërguar Rozeta Hajdarit me datën 19 nëntor.
“Ju njoftojmë se Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti Special me datë 19.11.2025 përmes postës ka dorëzuar ftesën për të pandehuren R.H. për paraqitje në seancën fillestare të datës 10.12.2025, mirëpo Gjykata deri më tani nuk ka pranuar fletëkthesën për të vërtëtuar nëse e njëjta ka pranuar ftesën në mënyrë të rregullt apo jo.”, tha Gashi në përgjigjen e saj.
Seanca është shtyrë për datën 13 janar në ora 09:30./lajmi.net/