Gjykata Supreme hedh poshtë ankesën e LVV-së, urdhëron KQZ-në ta certifikojë Lista Sërpska Gjykata Supreme e Kosovës doli me aktvendim duke hedhur poshtë si të palejuar ankesën e Lëvizjes Vetëvendosje, e paraqitur kundër vendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa lidhur me Listën Sërpska. Me këtë, urdhërohet KQZ-ja që ta certifikojë subjektin politik Lista Sërpska dhe kandidatët e këtij subjekti për zgjedhjet në Kuvendin e Republikës së…