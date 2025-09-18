Gjykata Speciale ua vazhdon paraburgimin Veselit, Selimit dhe Krasniqit

Gjykata Speciale me seli në Hagë ua ka vazhduar paraburgimin Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Kjo është bërë e ditur me një vendim të fundit. Gjykata ka kritikuar Prokurorinë për kërkesa të njëjta të përsëritura. Megjithatë, ka konstatuar se paraburgimi është mjet i i vetëm për pamundësimin e ndikimit në prova e dëshmitarë.

18/09/2025 17:16

Gjykata Speciale me seli në Hagë ua ka vazhduar paraburgimin Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.

Kjo është bërë e ditur me një vendim të fundit.

Gjykata ka kritikuar Prokurorinë për kërkesa të njëjta të përsëritura.

Megjithatë, ka konstatuar se paraburgimi është mjet i i vetëm për pamundësimin e ndikimit në prova e dëshmitarë.

