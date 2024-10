“Gjykata Speciale e Hagës kurrë nuk do të pranohet nga shumica e popullatës” Dhomat e Specializuara të Hagës janë më të izoluara krahasuar me proceset gjyqësore të cilat janë gjykuar nga institucione gjyqësore të mëparshme. Përveç kësaj, kjo Gjykatë Speciale përkundër përpjekjeve ka dështuar të jetë e pranueshme për shumicën e popullatës. Kështu është thënë në diskutimin e mbajtur sot me temën “Kultura përkujtimore e Kosovës 25 vjet…