Gjykata refuzon kërkesën e Safet Gjicit që dënimin ta vuajë në shtëpi

Gjykata e Elbasanit ka rrëzuar kërkesën e Safet Gjicit për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimin në shtëpi, për shkak të gjendjes shëndetësore.

Në njoftim thuhet se pasi janë dëgjuar palët gjatë seancës së sotme, ku Gjici nuk ka qenë prezent, është hedhur poshtë edhe kërkesa e tij, raporton TCh.

“Gjykata e Shkallёs sё Parё e Juridiksionit tё Pёrgjithshёm Elbasan në kuadër të transparencës, me qëllim mirëinformimin e publikut në vlerësim të interesit të lartë publik, informon në lidhje me seancën gjyqësore të Kërkesës Penale në Fazën e Ekzekutimit të paraqitur nga kërkuesi Safet Gjici me objekt “Zëvëndësim i Vuajtes së Dënimit me Qëndrim në Shtëpi”.

“Në seancë nuk u paraqit kërkuesi Safet Gjici, u paraqit mbrojtja përfaqësuar nga av. Markeljan Jança, u paraqit organi akuzёs me prokuror z. Ledian Tema, u paraqitën Ekspertët Mjekoligjorë. Shërbimi i Provës ka paraqitur aktin e ekspertimit. U paraqit përfaqësuesi ligjor i Institucionit të Vendimeve Penale Lushnje”, thuhet tutje në njoftim.