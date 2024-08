Gjykata në Tetovë: Ramadani do të jetë në arrest shtëpiak deri në pritje të vendimit për ekstradim nga Serbia Ish-pjesëtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Blerim Ramadani, është liruar nga paraburgimi ku po mbahej në burgun e Shkupit. Ai aktualisht ndodhet në arrest shtëpiak në Shkup, ku do të qëndrojë deri më 16 gusht. “Pas kërkesës së personit Blerim Ramadani, Gjykata Themelore e Tetovës e zëvendëson masën e paraburgimit efektiv me masën arrest shtëpiak…