Gjykata në Pejë merr vendim ndaj të dyshuarit për vrasjen e para 21 viteve

Me datë 29 gusht 1999, me dashje ka privuar nga jeta të ndjerin C.M, në atë mënyrë që ditën kritike pas një fjalosje të shkurtë që kanë pasur pikërisht në oborrin e një shtëpie ku ishte duke banuar i ndjeri, me ç’rast pas kësaj fjalosje i pandehuri fillimisht e godet me shuplakë e pastaj nga një qerre kali nxjerr një anësore (shufër druri) dhe me të njëjtin e godet viktimën në anën e pasme të kokës, ku i ka shkaktuar plagosje të rëndë trupore me gjakderdhje të brendshme, shkaku i të cilave plage viktima ka vdekur të njëjtën ditë në Spitalin Regjional në Pejë.

Me këto veprime i pandehuri dyshohet se ka kryer veprën penale vrasje nga neni 30 al.1 të LPK-së.

Të pandehurit i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji.

Kundër këtij vendimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit. /Lajmi.net/