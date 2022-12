Gjykata merr vendim për serbin e arrestuar në Jarinje, sulmoi Policinë e Kosovës me armë zjarri vitin e kaluar

Është caktuar masa e paraburgimit ndaj të dyshuarit serb i arrestuar dje nga Policia e Kosovës në Jarinjë, kishte sulmuar zyrtarët policorë vitin e kaluar.

Një muaj paraburgim kundër të pandehurit M.A për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale Sulmi ndaj personit zyrtar.

“I pandehuri me qëndrimin në liri mund të fshihet apo të arratiset me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale për shkak të peshës së veprave penale për të cilat ngarkohet, e këtë lehtë mund ta bëjë kur merret për bazë fakti se i pandehuri është shtetas edhe i Republikës së Serbisë ashtu që do të jetë i pa arritshëm për organet e ndjekjes, po ashtu ekziston rreziku se me lënien në liri i njëjti mund të fsheh, asgjësojë, apo ndryshojë provat që duhen të merren gjatë fazës së hetimeve, andaj sipas vlerësimit të Gjykatës caktimi i paraburgimit ndaj të pandehurit në këtë fazë të procedurës penale është më se i arsyeshëm dhe i domosdoshëm për zbatim me sukses dhe efektiv të kësaj procedure penale”, thuhet në komunikatën e Gjykatës Themelore në Prishtinë.

Kundër këtij aktvendimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë.