Gjykata merr vendim për policin Shkumbin Jashari që akuzohej për përvetësimin e kuletës me 2 mijë euro

Për këtë vepër penale, trupi gjykues i kryesuar nga gjykatësi Isuf Makolli, të njëjtin e ka dënuar me 6 muaj burgim, ku do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në arrest shtëpiak, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Sipas tij, me pëlqimin e të akuzuarit, ky dënim me burgim mund t’i zëvendësohet me gjobë.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

Kurse, për veprën penale “mbajtja në pronësi, kontroll, ose posedim të paautorizuar të armës”, gjykata e ka liruar nga akuza pasi sipas trupit gjykues nuk është provuar se e ka kryer këtë vepër penale.

Gjithashtu, gjykata ka refuzuar propozimin e prokurorit që ndaj tanimë të dënuarit nga shkalla e parë të shqiptohet dënimi plotësues, respektivisht ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik.

Sipas aktakuzës së ngritur me 6 maj 2019, me datë 29 mars 2019, Shkumbin Jashari, rreth orës 00:55, në cilësinë e personit zyrtar, polic i Kosovës, gjatë kontrollit të kryer në biznesin “Las Vegas 2”, i cili gjendet në lokacionin tek QMI, fillimisht zbërthen zingjirin e jaknës së uniformës policore, shfrytëzon rastin merr kuletën me para, e cila ishte e vendosur në banak të lokalit dhe e fut brenda jaknës, me të cilën ishte i ngarkuar punëtori i kazinos, tani i dëmtuari Alban Qerkini, e më pastaj vazhdon kontrollimin e lokalit, me c’rast të dëmtuarin i shkakton dëm në vlerë prej 2000 euro.

Tutje, dispozitivi i dytë i akuzës thotë se me 4 prill 2019, gjatë kontrollit të kryer nga Inspektorati Policor i Kosovës (IPK), në punëtorinë e të pandehurit, që gjendet në rrugën “Lulzim Jashari”, në Fushë Kosovë, i është gjetur dhe sekuestruar një pushkë ajrore e tipit Diana, model 25, si dhe 17 copë fishekë të llojeve të ndryshme të kalibrit 9x9mm, një palë pranga dhe një karikator, të cilat i mbante paautorizim.