Gjykata merr vendim për narko-trafikantin e VV-së që u kap me 400 mijë euro drogë Gjykata Penale e Tiranës ka caktuar burg pa afat për 5 të arrestuarit e operacionit antidrogë ku u kapën 11 mijë e 300 doza ekstazi, me peshë 5 kg e 93 gr dhe me vlerë tregu 400 mijë euro. Mithat Ramadani, Besnik Mujeci, Kalem Picari, Ambra Myftari dhe Daniel Avdija do të hetohen në qeli.…