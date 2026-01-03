Gjykata Kushtetuese nis shqyrtimin e kërkesës së re të Hashim Thaçit
Gjykata Speciale ka njoftuar se është caktuar Paneli i Gjykatës Kushtetuese për shqyrtimin e kërkesës së re referuese të Hashim Thaçit në rastin “Thaçi dhe të tjerët”, që ka të bëjë me veprat kundër administratës së drejtësisë.
Në një njoftim të Gjykatës, thuhet se më 30 dhjetor, Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Alenka Trendafilova, caktoi Panelin e Gjykatës Kushtetuese për të vendosur në lidhje me kërkesën që Thaçi e dorëzoi në të njëjtën ditë. Paneli do të përbëhet nga gjyqtarët Vidar Stensland, Roumen Nenkov dhe Piotr Hofmański, të cilët do të shqyrtojnë kërkesën në vijim të vendimit të Gjykatës së Apelit të 28 tetorit 2025.
“Më 30 dhjetor, Kryetare Trendafilova caktoi Panelin e Gjykatës Kushtetuese për të vendosur në lidhje me kërkesën referuese të dorëzuar nga Hashim Thaçi në të njëjtën ditë. Gjykatësit Vidar Stensland, Roumen Nenkov dhe Piotr Hofmański do të vendosin në lidhje me këtë kërkesë referuese që pason vendimin e Gjykatës së Apelit të 28 tetorit 2025”, njofton Specialja.