Gjykata Kushtetuese e Bosnje e Hercegovinës e ka shpallur jo kushtetuese një Ligj Zgjedhor paralel të Republikës Sërpska, entitetit serb të Bosnjës. Në një vendim të enjten, Gjykata Kushtetuese deklaroi se ligji i kontestuar nuk është në përputhje me Kushtetutën e Bosnje e Hercegovinës e as me Ligjin Zgjedhor të saj, për shkak se kështu ligji i Republikës Sërpska do t’i merrte përsipër kompetencat që i takojnë vetëm ligjit në fjalë të Bosnjës. Gjykata Kushtetuese e shfuqizoi…