Gjykata i jep të drejtë kosovarit që i ishte refuzuar pasaporta zvicerane
Gjykata Administrative e Aargaut ka mbështetur ankesën e një kosovari të lindur në Zvicër kundër refuzimit të aplikimit të tij për natyralizim. Gjyqtarët administrativë rrëzuan vendimin e këshillit qeveritar dhe gjithashtu qortuan komunën përkatëse, transmeton albinfo.ch.
Shkallët më të ulëta të gjykatave kishin vlerësuar në mënyrë arbitrare kriterin e integrimit të njohjes me kushtet e jetesës në Zvicër, kanton dhe komunë, ka njoftuar të enjten Gjykata Kantonale e Aargaut.
Burri kosovar ka lindur në Zvicër dhe ka jetuar në të njëjtën komunë që nga viti 1997. Në vitin 2023, këshilli komunal e kishte hedhur poshtë kërkesën e tij për natyralizim, siç detajohet në vendimin prej 35 faqesh nga Gjykata Administrative, shrkuan sda.ch.
Siç deklaroi gjykata në vendimin e saj, komisioni i natyralizimit i komunës arriti gabimisht dhe arbitrarisht në përfundimin se personi në fjalë nuk e plotësonte kriterin e integrimit të njohjes me kushtet lokale të jetesës.
Në Aargau, njohuritë e aplikantëve për qytetarinë zvicerane dhe kantonale vlerësohen në një test të standardizuar kantonal para se të dorëzojnë kërkesën e tyre për natyralizim, përcjell albinfo.ch. Gjykata Administrative vendosi që kjo njohuri nuk mund të testohet përsëri gjatë procedurave të mëtejshme.
Apeluesi e kaloi këtë test. Edhe pse komisionit komunal të natyralizimit iu lejua vetëm të vlerësonte njohuritë themelore qytetare në lidhje me komunën, ai gjithashtu i bëri burrit pyetje në lidhje me Zvicrën dhe Aargaun gjatë intervistës së natyralizimit.
Prandaj, sipas gjykatës, 23 nga 48 pyetjet ishin të papranueshme. Intervista nuk u regjistrua siç duhet, dhe si skema e vlerësimit ashtu edhe vlerësimi ishin pjesërisht të pasakta.
Komisioni vlerësoi gjithashtu një kriter integrimi kundër apeluesit, një kriter që nuk ishte i zbatueshëm për të. (Vendimi WBE.2023.413 i 16 dhjetorit 2025).