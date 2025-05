Gjykata Europiane hedh dyshime mbi funksionin e kampit të emigrantëve në Shqipëri Kampi i emigrantëve në Gjadër po përballet sërish me sfida ligjore në Itali. Gjykata e Lartë në Romë ka kërkuar opinionin e Gjykatës Europiane të Drejtësisë lidhur me përputhshmërinë me ligjin europian të marrëveshjes Shqipëri-Itali për dërgimin e emigrantëve në këtë kamp. Në dy raste të veçanta, është hedhur poshtë dërgimi i azilkërkuesve të refuzuar…