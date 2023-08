Gjykata e Tiranës merr vendim për ish-luftëtarin e UÇK-së, Dritan Goxhaj Gjykata e Tiranës i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg” me afat 40 ditë, Dritan Goxhajt. Togat e zeza kanë kërkuar informacion shtesë nga ana e drejtësisë së Kosovës në lidhje me akuzat e ngritura në ngarkim të ish-ushtarit të UÇK-së. Përballë gjykatës Goxhaj ka pretenduar se nuk ka bërë asgjë të paligjshme…