Gjykata e Lartë do të vendosë nëse Trump mund të kandidojë për president Gjykata e Lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tha të premten se do të vendosë nëse ish-presidenti Donald Trump do të mbahet jashtë procesit të votimit në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Donald Trump dëshiron të përballet me presidentin Joe Biden në votimin e ardhshëm, për të përmbysur humbjen e tij në zgjedhjet e…