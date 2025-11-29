Gjykata e Beogradit ia jep 30 ditë paraburgim ish-ushtarit të UÇK-së, Avni Qenaj
Gjykata e Beogradit ka vendosur të vazhdojë paraburgimin e ish-pjesëtarit të UÇK-së dhe shtetasit të Kosovës, Avni Qenaj, për 30 ditë, një vendim që është konfirmuar nga avokati mbrojtës i tij, Xhevdet Smakiqi.
Qenaj ishte arrestuar nga autoritetet serbe tre ditë më parë, transmeton lajmi.net.
Smakiqi ka reaguar duke e konsideruar këtë veprim si privim të kundërligjshëm nga liria dhe ka kritikuar mungesën e presionit diplomatik efektiv nga Qeveria e Kosovës.
Ai ka theksuar se familja e Qenajt është e vetmuar dhe po përballet vetë për të mbrojtur të drejtat ligjore dhe lirinë e lëvizjes të të arrestuarit.
Avokati gjithashtu ka nënvizuar se Qenaj nuk ka prova që ta implikojnë dhe ka bërë apel për lirinë e tij, duke theksuar se ai po mbahet në mënyrë të kundërshtueshme me konventat ndërkombëtare.
Postimi i plotë:
Privimi i kunderligjshem nga liria i ish pjestarit te UÇK-se Avni Qenaj!
Ne mungesë te një Qeverie serioze te Kosoves vazhdojnë kindnapimet e ish pjestarëve te UÇK-se sepse Qeveria duke u sjellur ne menyren me jo serioze qe 5 vite ne negociatat ne Bruksel Serbia lehtesishte shkel marrveshjet e Brukselit ku garantohet liria e levizjes dhe kapitalit si e drejte themelore njerzore dhe parime themelore te BE-se, por qe kjo e drejte nuk po zbatohet per ish pjestaret e UÇK-se.
Ish pjestarit te UÇK-se shtetasit te Republikes se Kosoves Avni Qenaj pa asnje prove te vetme Gjykata ne Beograd dje ia ka caktuar 30 dite paraburgimin ne vend qe ai te lirohej nen presionin diplomatik efektiv te Qeverise normale e serioze qe na mungon.
Familja Qenaj ne keto dite festive kombëtare gjendet nen ankth ka mbetur e vetmuar pa mbeshtetjen e shtetit qe ka luftuar dhe po detyroehet vet te luftoj permes angazhimit privat me avokatet e saj te permbushë te drejtat ligjore lirine e levizjes edhe per familjarin e saj sikur te mos ekzistonte Qeveria e Kosoves.
Pafajsia e Avni Qenaj do te triumfojë por qfare kuptimi ka ekzistenca e shtetit e Qeverise se Kosoves kur deshton ne secilen fushë.
Liri per Avni Qenaj dhe gezuar 28 Nentorin ne çelinë e Beogradit qe po mbahet i kidnapuar ne kundershtim me konventat nderkombetare./lajmi.net/