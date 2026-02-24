Gjykata e Apelit shqyrton sot kërkesën e Erion Veliaj për lirim nga paraburgimi

Gjykata e Posaçme e Apelit në Shqipëri do të shqyrtojë sot kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj për lirim nga paraburgimi. Veliaj kundërshton në Apel vendimin e 1 shkurtit të GJKKO, që i refuzoi zbutjen e masës së sigurisë. Në Shkallën e Parë Veliaj kërkoi ndryshim të masës, duke ofruar edhe garanci pasurore, me…

Lajme

24/02/2026 10:25

Gjykata e Posaçme e Apelit në Shqipëri do të shqyrtojë sot kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj për lirim nga paraburgimi.

Veliaj kundërshton në Apel vendimin e 1 shkurtit të GJKKO, që i refuzoi zbutjen e masës së sigurisë.

Në Shkallën e Parë Veliaj kërkoi ndryshim të masës, duke ofruar edhe garanci pasurore, me pretendimin se nuk ekzistojnë më kushtet ligjore për mbajtjen e tij të izoluar.

Veliaj ndodhet në paraburgim prej 10 shkurtit të vitit të kaluar, raporton A2CNN.

