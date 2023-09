Gjykata dënon me 6 vite burg kosovarin që goditi 21 herë me thikë gruan e tij sa ishte në gjumë Fisnik Ramaj edhe në rigjykim është dënuar me 6 vite burgim të premten nga Gjykata Themelore e Pejës pasi akuzohet se kishte tentuar ta mbyste gruan e tij në gjumë, duke e goditur në gjoks 21 herë me thikë. Në gjykimin e parë, ai ishte dënuar me 7 vite burgim. Shpallja e aktgjykimit është bërë…