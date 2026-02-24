Gjuriq takon emisarin e Trumpit për Partneritete Globale: Pozita e serbëve të Kosovës është e lidhur ngushtë me stabilitetin rajonal

Ministri i Jashtëm serb, Marko Gjuriq, ka njoftuar për një takim që ka pasur me emisarin e presdientit amerikan për Partneritete Globale, Paolo Zampolli. Gjuriq ka thnë se në këtë takim kanë diskutuar edhe për pozitën e komunitetit serb në Republikën e Kosovës. Sipas tij, çështja e serbëve të Kosovës vazhdon të jetë e lidhur…

24/02/2026 17:42

Ministri i Jashtëm serb, Marko Gjuriq, ka njoftuar për një takim që ka pasur me emisarin e presdientit amerikan për Partneritete Globale, Paolo Zampolli.

Gjuriq ka thnë se në këtë takim kanë diskutuar edhe për pozitën e komunitetit serb në Republikën e Kosovës.

Sipas tij, çështja e serbëve të Kosovës vazhdon të jetë e lidhur ngushtë me stabilitetin e rajonit.

