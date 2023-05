Gjuriq ndërkombëtarëve: Është ora e fundit të ndërmerrni veprime kundër Albin Kurtit

Ai ka thënë se “Albin Kurti është personalisht përgjegjës për gjakun e njeriut të derdhur sot në veri të Kosovës”.

Më tutje, Gjuriq ka thënë se ka ardhur ora e fundit që komuniteti ndërkombëtar të ndërmarrë veprime vendimtare kundër agjendës që siç thotë ai “destrutktive të Albin Kurtit”.

“Ne kemi dhënë alarmin për muaj të tërë dhe tani është thelbësore të parandalojmë konflikte të mëtejshme dhe të mbrojmë jetë të pafajshme. Bërja e një syri qorr ndaj situatës nuk është një opsion”, ka shkruar Gjuriq.

Albin Kurti is personally responsible for human blood spilled today in the north of Kosovo*.

The final hour has come for the international community to take decisive action against Albin Kurti’s destructive agenda.

We’ve been sounding the alarm for months, and now it’s crucial…

— Марко Ђурић (@markodjuric) May 29, 2023