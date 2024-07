Gjuriq merret pak me Kurtin: Thotë se u përpoq ta paraqiste Beogradin si faktor destabiliteti Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Marko Gjuriq vlerësoi se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në shkrimin e tij për New York Times është përpjekur ta paraqesë Beogradin si faktor destabiliteti në Ballkanin Perëndimor. Në një postim në rrjetin social X (Twitter), Gjuriq njoftoi se do të informojë në detaje përfaqësuesit e më shumë…