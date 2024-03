Gjuriq i ankohet amerikanëve: Përse nuk po i vendosni sanksione Kurtit

Ambasadori i Serbisë në SHBA, Marko Gjuriq, është ankuar se përse perëndimi nuk po i vendos sanksione Kryeministrit Kurti.

Ai këto komente i dha në një intervistë për gazetën “Politika”.

“Regjimi etno-nacionalist i Kurtit po minon gjithçka në të cilën bashkësia ndërkombëtare ka investuar dhjetëra miliarda dollarë gjatë disa dekadave”, tha Gjuriq.

Gjuriq tutje thotë se kryetarja e grupit serb në Kongresin Amerikan, Klaudija Teni, ka dorëzuar një projektligj që të pezullojë të gjitha bashkëpunimet me Kosovën deri sa kryeministri Kurti të tërheqë forcat policore nga Veriu i Kosovës.

“Dëshiroj t’ju kujtoj faktin se kryetarja e grupit serb në Kongres, kongresmenja Klaudija Teni, ka dorëzuar një projektligj që pezullon të gjithë bashkëpunimin me Kosovën derisa Kurti të tërheqë forcat e tij nga Veriu i Kosovës, të ndalojë persekutimin e serbëve dhe formon Asociacionin”, tha Gjuriq.

Ndërsa mbetet të shihet nëse Kongresi do ta aprovojë kërkesën e kongresistes Klaudija Teni sa i përket projektligjit që pezullon të gjithë bashkëpunimin me Kosovën, që me shumë gjasa nuk do të ndodhë.