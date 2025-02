​Gjuriq flet për zgjedhjet në Kosovë dhe protestat në Serbi

Ministri i Jashtëm serb Marko Gjuriq shprehu pritjen e tij që pas zgjedhjeve në Kosovë “vullneti i qytetarëve të respektohet dhe të mos deformohet në asnjë mënyrë politike”.

Ai këto komente i bëri pas takimit sot në Beograd me homologun e tij hungarez, Peter Szijjarto.

“Numërimi i votave është duke u zhvilluar dhe për fat të keq ka një përpjekje për të ndikuar disi në rezultatin se si votuan qytetarët”, tha Gjuriq në një konferencë për shtyp pas takimit.

Gjuriq ka komentuar edhe protestat e studentëve që kanë shpërthyer pas shembjes së tendës hekurudhore më 1 nëntor 2024 në Novi Sad, ku mbetën të vdekur 15 persona, dhe disa të tjerë u lënduan.

“E ritheksova bindjen time se ne në Serbi kemi durimin dhe mençurinë që të mos lejojmë skenarë të ndryshëm që mund të ngjajnë qoftë me revolucione me ngjyra apo me tentativa të ndryshme destabilizimi, për të mos lejuar që të ndodhin skenarë të tillë në vendin tonë”, tha ai.