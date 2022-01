Gjuriq ankohet se Kurti votoi në një shtet tjetër, e serbëve në Kosovë po ua mohon

“Albin Kurti – i njëjti njeri që më parë votoi në zgjedhjet shqiptare (kundër qeverisë shqiptare) – tani po ua mohon serbëve në Kosovë të drejtën për të votuar me pretekstin se qytetarët e një vendi nuk mund të votojnë në zgjedhjet në një tjetër”, ka shkruar Gjuriq në një postim në Twitter.

Gjuriq i bëri këto komente pasi krerët e shtetit Kosovarë nuk lejuan që sot të mbahej referendumi serb edhe në Kosovë.

Albin Kurti – the same man who previously voted in Albanian elections (against the Albanian government) – is now denying #Serbs in Kosovo* the right to vote under the pretext that citizens of one country cannot vote in elections in another. pic.twitter.com/G20UhjRsUt

— Марко Ђурић (@markodjuric) January 16, 2022