Gjuriq ankohet për Kurtin në një takim me disa kongresmenë amerikanë: Veprimet e tij janë kërcënim i madh për stabilitetin rajonal Ministri i Jashtëm serb, Marko Gjuriq, ka njoftuar se sot në Dejton është takuar me një delegacion dypartiak të kongresmenëve amerikanë, me të cilët tha se foli për situatën në Kosovë. Gjuriq ka shfrytëzuar këtë takim për t’u ankuar siç ka thënë për “veprimet e njëanshme të regjimit të Albin Kurtit”. Sipas deklaratës nga MPJ…