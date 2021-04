Gjukanoviq: Mali i Zi i gatshëm t’i ndajë përvojat me Kosovën për rrugën drejt BE-së dhe NATO-s

Presidenti i Malit të Zi, Milo Gjukanoviq, ka deklaruar se janë të gatshëm që të ndajnë me shtetin e Kosovës përvojat e tyre për ecjen para në rrugën drejtë Bashkimit Evropian dhe NATO-s.

Ai këto i tha në takimin që pati me ambasadorin e Kosovës në Mal të Zi, Ylber Hysa.

Gjukanoviq ka thënë se Mali i Zi do të ofrojë mbështetje edhe për procesin dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit.

Në njoftim thuhet se Hysa dhe Gjukanoviq kanë folur edhe për situatën me pandeminë COVID-19.

“Presidenti ka uruar zgjedhjen e Qeverisë së re të Kosovës dhe ka uruar për zgjedhjen e presidentes Vjosa Osmani, me shpresën që do të kontribuojë në arritjen e qëllimeve të shtetit tonë fqinj, me të cilin i ndajmë dhe për të cilat përpiqemi bashkërisht”, thuhet në njoftim.

Gjukanoviq ka përsëritur gatishmërinë e Malit të Zi që të ndajë me Kosovën përvojat e rëndësishme për progres në rrugën drejt BE-së dhe NATO-s./Lajmi.net/