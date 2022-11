Gjuhet me armë zjarri 2 herë brenda javës trafostacioni në Ballofc të Podujevës

KEDS ka njoftuar se për herë të dytë brenda javës është sulmuar me armë zjarri trafostacioni në Ballofc të Podujevës, si dhe ka ftuar Policinë e Kosovës të merret me rastin.

Në njoftimin e lëshuar nga KEDS-i në ‘Facebook’, ka thënë se për shkak të këtij dëmtimi, 120 konsumatorë kanë mbetur pa energji elektrike, shkruan lajmi.net.

“KEDS njofton që me datë 05.11.2022 në fshatin Ballofc, komuna e Podujevës, persona të panjohur për KEDS-in dhe Policinë kishin gjuajtur me armë zjarri ku kanë dëmtuar transformatorin “Ballofc 2 Bunjaket”. Ekipet tona kanë denoncuar rastin në polici me datë 06.11.2022. Pas kësaj të nesërmen ne e kemi ndërruar transformatorin dhe e kemi kthyer furnizimin me energji elektrike. Sipas banorëve të kësaj lagjeje atë natë ka ndodhur një tentativë vjedhjeje në një shtëpi afër vendit ku ndodhet transformatori. Sipas banorëve të kësaj lagje policia është duke e ndjekur rastin”, thuhet në njoftimin e KEDS.

“Një rast i ngjashëm ka ndodhur edhe sot në të njëjtin vend dhe të njëjtin trafostacion, ku është djegur paneli i tensionit të ulët. Për këtë rast sërish është njoftuar policia dhe është hapur rasti. Për shkak të këtij dëmtimi të qëllimshëm kemi rreth 120 konsumatorë pa energji elektrike”, vijon njoftimi.

“Ftojmë policinë e Kosovës që rastet e tilla t’i trajtojë me prioritet, në mënyrë qē të kapen fajtorët dhe kēto raste të mos përseriten më”. /Lajmi.net/