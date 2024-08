Gjuajtjet me armë zjarri në ahengje, Ministria e Brendshme del me njoftim zyrtar Të shpeshta kanë qenë rastet përgjatë këtyre ditëve ku është raportuar për gjuajtje me armë zjarri në ahengje familjare. Në lidhje me këtë nga Ministria e Punëve të Brendshme është njoftuar se gjatë muajit qershor kanë ndodhur disa incidente me armë zjarri në ahengje, ku si pasojë janë arrestuar katër persona si dhe janë konfiskuar…