Gjuajtje me armë zjarri përsëri në Aktash të Prishtinës Të shtëna me armë zjarri ka patur para pak minutave në Prishtinë. Siç mëson lajmi.net të shtënat me armë zjarri janë dëgjuar pikërisht në rrugën “Gazmend Zajmi”. Në këtë rrugë të dielën pati të shtëna të shumta me armë zjarri ku i vdekur mbeti një person dhe u plagosën pesë të tjerë./Lajmi.net/