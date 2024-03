Gjuajtje me armë zjarri në lagjën e Muhaxherëve në Prishtinë Gjuajtje me armë zjarri janë dëgjuar sit në Lagjen e Muhaxherëve në Prishtinë. Policia e Kosovës ka njoftuar se të shtëna me armë janë dëgjuar në dy lokacione afër rrugës Bedri Shala në Prishtinë. Policia njofton se nuk ka të lënduar. “Sot rreth orës 21:40, policia ka marrë informatën për të shtëna me armë dy…