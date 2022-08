Gjuajtje me armë në Prishtinë, i dyshuari në kërkim Dje rreth orës 21:20, një person në Prishtinë ka raportuar në polici se pas një mosmarrëveshje me një të dyshuar, i njëjti ka shtënë me revole në drejtim të tij. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, viktima ka pësuar gërvishtje si pasje e gjuajtjes me armë në drejtim të tij, shkruan lajmi.net. Pas pranimit…