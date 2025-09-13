Gjuajtje me armë në Prishtinë – deklarohen nga Policia
Një gjuajte me armë zjarri është raportuar në orët e mbrëmjes në Prishtinë.
Ngjarja ka ndodhur në rrugën “Ahmet Krasniqi” rreth orës 19:00.
Këtë për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për Prishtinë, Enis Pllana.
“Rreth orës 19:00 është raportuar për një gjuajtje me armë zjarri në rrugën Ahmet Krasniqi në Prishtinë. Menjëherë pas marrjes së informatës policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet lidhur me rrethanat që karakterizojnë rastin. Bazuar në të dhënat fillestare, nuk ka persona të lënduar”, tha Pllana./lajmi.net/