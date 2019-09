Gjuajtje me armë në Pejë, polica i vihet prapa një të dyshuari

Dje rreth orës 22:40, Policia e Kosovës është njoftuar për të shtëna me armë zjarri në rrugën “Eliot Engel”- Pejë.

Policia njofton se menjëherë njësitet relevante të policisë kanë shkuar në vendngjarje për të mësuar të gjitha rrethanat lidhur me rast.

Sipas të dhënave preliminare dyshohet se personi i dyshuar ka shtënë 3 herë në drejtim të viktimave, ku fatmirësisht kanë shpëtuar, ndërsa vetura e viktimës është goditur nga predhat në dy dyert e veturës.

Pas kësaj gjuajtje me armë i dyshuari ka ikur me veturën e tij në drejtim të Deçanit, me pas në fshatin Carrabreg-Deçan ka braktis veturën dhe ka ikur në drejtim të panjohur.

Në vendin e ngjarjes janë konfiskuar 3gëzhoja të kalibrim 9mm, po ashtu është konfiskuar edhe vetura e të dyshuarit, ndërsa vetura e viktimës është duke u ekzaminuar nga Hetuesit Rajonal të Drejtorisë Rajonale Pejë.

Policia ka zbuluar identitetin e personit të dyshuar dhe është duke ndërmarrë të gjitha masat për arrestimin e tij.

Të gjitha veprimet policore janë ndërmarrë në koordinim të plotë me prokurorin e shtetit. /Lajmi.net/