Gjuajtje me armë në Deçan, arrestohet një person

Një person është arrestuar në Deçan i cily dyshohet për gjuajtje me armë.

Lidhur me këtë rast, Policia e Pejës ka njoftuar se rasti ka ndodhur sot rreth orës 10:20, shkruan lajmi.net.

“Me datë 20.04.2019, rreth orës 10:20, derisa viktima së bashku me një person po kalonte rrugës me veturen e tij në rrugën ’Shani Hadergjonaj’ në Deçan, aty ishte duke i pritur një person i dyshuar me veturë të ndaluar anash në rrugë”, thuhet në njoftim.

Sipas viktimës i dyshuari në dorë mbante armën e gjatë, më pas ka dalë para veturës së viktimës duke i ndaluar, i afrohet tek dritarja e mjetit dhe i kanoset. Viktima duke u larguar nga aty, ka degjuar tri të shtëna nga arma e zjarrit.

Policia është njoftuar, menjëherë njësitet policore kanë dalur në vendin e ngjarjes dhe është arrestuar i dyshuari F.K. lindur vitin 1987 m/k/ sh, të cilit i është konfiskuar edhe arma gjysmëautomatike me municion të cal.7.62×39 që e ka perdorur në ketë rast. Po ashtu gjatë shikimit të vendit të ngjarjes, janë gjetur tek i dyshuari edhe provat tjera që i kishte larguar nga vendi i kryerjes së veprës.

Të gjitha veprimet policore janë koordinuar me prokurorit e shtetit, i cili ka urdhëruar që i dyshuari të ndalohet për të vazhduar me procedura të mëtejme ligjore, për veprën ‘Përdorim i mjetit të rrezikshëm’. /Lajmi.net/