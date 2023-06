Gjuajtja me armë zjarri në rrugën “C” – policia konfirmon vdekjen e një personi Autoritetet kosovare kanë konfirmuar vdekjen e një personi nga gjuajtja me armë zjarri në rrugën C të kryeqytetit. Siç ka bërë të ditur Policia e Kosovës, vdekja e viktimës është konfirmuar nga mjekët emergjentë, ndërsa policia po vijon punën me hetimet e tjera, përcjell lajmi.net. “Sot rreth orës 20:00, është raportuar për gjuajtje me armë…