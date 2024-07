Gjuajti me armë në një aheng familjar në Gjilan, arrestohet i dyshuari Drejtoria Rajonale e Policisë Gjilan, Stacioni Policor Gjilan me datën 28.07.2024 përmes rrugëve operative ka pranuar informacion për të shtëna me armë zjarri në një lagje të qytetit të Gjilanit. Njësitet policore kanë arritur që të lokalizojnë vendin e ngjarjes ku kanë takuar të dyshuarin B.J. (viti i lindjes 1971, mashkull kosovar) i cilët dyshohet…