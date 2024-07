​Gjuajti me armë në aheng familjar, arrestohet personi i dyshuar Një person është arrestuar në të hënën në Ferizaj pas dyshimeve se ka gjuajtur me armë gjatë një ahengu familjar. “Policia e stacionit në Ferizaj me datën 15.07.2024 rreth orës 23:30 ka pranuar një informacion se në rrugën ‘Vëllezërit Gërvalla’, në Ferizaj në një aheng familjar kishte të shtëna me armë të zjarrit. Policët e…