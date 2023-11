Gjuajtën me gaz lotsjellës, përjashtohen me 10 ditë 3 deputetë opozitarë në Shqipëri 3 deputetë të Rithemelimit: Sajmir Korreshi, Elda Hoti dhe Lindita Metaliaj janë përjashtuar me 10 ditë nga Kuvendi dhe komisionet parlamentare për ngjarjet e seancës parlamentare të 9 nëntorit. Kërkesa për masat disiplinore u bë nga Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste. Në kërkesën e drejtuar kryetares së Parlamentit, socialistët i bëjnë përgjegjës 3 deputetët për…