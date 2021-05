Gjoshi: Thojshin me pritë 100 ditë që me kritiku qeverinë, nuk po të lajnë me pritë

Ai ka nënvizuar faktin se për 40 ditë të kësaj qeverie, kanë vdekur më shumë se 400 qytetarë të Republikës së Kosovës, shkruan lajmi.net.

“Thojshin duhet me pritë me u ba 100 ditë që me kritiku Qeverinë. Nuk po të lajnë me pritë”, ka shkruar ai.

Qysh me pritë? Për 40 ditë të Qeverisë Kurti 2 kanë vdekur më shumë se 400 qytetarë të Republikës së Kosovës, e Albin Kurti as që interesohet për sigurimin e vaksinave. /Lajmi.net/