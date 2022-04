Gjoshi, PDK: Kurti duhet t’i kërkojë falje familjes Dehari që e keqpërdori politikisht fatin tragjik të Astrit Deharit

Ky reagim vjen disa ditë pas arritjes në Kosovë të ekspertizës zvicerane për rastin e të ndjerit Astrit Dehari, sipas së cilës “objektet që kanë qenë në kontakt me të ndjerin s’tregojnë tjetër ADN, përveç të atij”, “Albin Kurti nuk po e përmend Astrit Deharin sepse fundi i tij tragjik nuk i duhet më për ta përdorur e keqpërdorur politikisht. Nuk do të harrohet kurrë se si Kurti me Vetëvendosjen për pak sa nuk e kallën Kosovën duke akuzuar se shteti e vrau një djalë të ri në burg. Sot jemi në ditën e tretë pas publikimit të ekspertizës zvicerane, sipas së cilës “objektet që kanë qenë në kontakt me të ndjerin s’tregojnë tjetër ADN, përveç të atij”, por Kurti që flet në Kuvend për filtera, bojlera, turbina e lopata, nuk po thotë asnjë fjalë për Astritin, të cilin kur e përdorke politikisht thoshte se na ndriçon me jetën dhe punën e tij”, ka shkruar Gjoshi në faqen e tij në Facebook.

Ai po ashtu ka thënë se në kohën kur u kërkua kjo ekspertizë në shtetin e Zvicrës nga vet familja Dehari, Albin Kurti ka qenë në opozitë, ndërsa tani që erdhi përgjigjja, ai është Kryeministër.

Por, sipas Gjoshit, tani kryeministrit kjo i duket një ngjarje e kotë.

“Sot, Kurti nuk është opozitar. Atij nuk i duhet më Astriti. Nuk i shërben për asnjë betejë. Prandaj, çdo gjë për dhe rreth tij, është ngjarje e kot. A e keni parë se si Albin Kurti nuk i takon as prindërit e Astritit. Ai hyn dhe del nga salla e Kuvendit dhe as nuk përshëndetet me babain e Astritit. Mund të duket e dhimbshme, por të jeni të bindur se në një të nesërme ai nuk do t’i shkojë Astritit as te varri”, ka thënë Gjoshi.