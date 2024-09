Gjobiten shoferët me 400 euro, po organizonin gara ilegale Policia e Kosovës ka parandaluar një rast të garave ilegale të shpejtësisë. Shoferët që morën pjesë në këto gara u gjobitën me nga 400 euro, 4 pikë negative dhe për 10 muaj iu është ndaluar drejtimi i mjetit me veprim motorik, thuhet në njoftimin e policisë. “Identifikimi i garave ilegale të shpejtësisë në autostradë Njësia…