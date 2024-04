Gjobiten me 500 euro dy kundërvajtës të shpejtësisë në Suharekë Sot në fshatin Shirokë të Suharekës, patrullat e policisë kanë kapur në flagrancë dy shoferë, të cilët ishin duke garuar me automjetet e tyre. Bëhet e ditur se ngasësit së bashku me veturat janë shoqëruar deri në stacionin policor të Suharekës dhe ndaj dy ngasësve janë shqiptuar gjoba për kundërvajtje me nga 500 euro. Përveç…