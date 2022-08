Gjobiten keq dy ferizajasit që gati “sa s’fluturuan” me veturë në zonën e kufizuar me 40 km/h Policia në Ferizaj ka ndaluar dy shoferë të cilët kanë shkelur rëndë rregullat e qarkullimit në trafikun rrugor, duke zhvilluar shpejtësi shumë mbi kufizimin e vendosur. Policia bën të ditur se në një rast, ka ndaluar një shofer i cili voziste 90 km/h në zonën e kufizuar me 40 km/h, shkruan lajmi.net. Ndërkaq në rastin…