Gjobë deri 500 euro për shoferët me zhurmues të paautorizuar
Policia e Kosovës në Prizren ka ndërmarrë masa ndaj drejtuesve të automjeteve të modifikuara me zhurmues të veçantë, niveli i të cilëve tejkalonte kufijtë ligjorë të zhurmës.
Gjatë javës, Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor ka identifikuar disa automjete të tilla dhe i ka dërguar për kontroll teknik të jashtëzakonshëm. Sipas raporteve teknike, ato që rezultuan me zhurmë mbi normat e lejuara u gjobitën me 150 euro për përdorim të zhurmuesit të paautorizuar dhe deri 500 euro për prishje të rendit dhe qetësisë publike.
Përveç shkeljeve për zhurmë, policia ka shqiptuar gjoba edhe për tejkalim të shpejtësisë, ku disa raste kanë arritur deri në 500 euro.
Policia e Kosovës thekson se mbetet e përkushtuar për ruajtjen e rendit publik, sigurisë rrugore dhe qetësisë së qytetarëve, duke inkurajuar përdorimin e aplikacionit “Raporto Policinë” për raportimin e shkeljeve.