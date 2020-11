Gjithçka që ndodhi sot në Kosovë pas konfirmimit të aktakuzave ndaj Thaçit e Veselit

Sot, Thaçi dhe Veseli së bashku me Rexhep Selimin janë transferuar në Hagë, ndërsa dje atje është transferuar edhe ish zëdhënësi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Jakup Krasniqi, shkruan lajmi.net.

Ishte Veseli ai që i pari njoftoi për konfirmimin e aktakuzës nëpërmjet një deklarate për media ku gjithashtu njoftoi tërheqjen nga të gjitha aktivitetet politike dhe se do të paraqitet në Gjykatën Speciale si person privat.

Në deklaratën të cilën e lëshoi sot Veseli, thuhet se kjo do të jetë shansa që t’i përgjigjet thashethemeve të rrejshme që kanë qarkulluar ndër vite, që kur Dick Marty publikoi raportin e tij të pabazuar.

“Jam i vetëdijshëm se ka njerëz në Kosovë që mendojnë se Dhomat e Specilizuara janë një fyerje e luftës sonë historike për të mbrojtur popullin e Kosovës nga krimet e regjimit të Millosheviqit. Por unë nuk e shoh në këtë mënyrë, Unë e shoh si një mundësi që më në fund të përgjigjem ndaj këtyre dyshimeve dhe thashtethemeve të rrejshme të cilat kanë qarkulluar për vite të tëra”, ka thënë Veseli.

Veseli pas deklaratës së tij u dorëzua tek autoritetet e EULEX-it në Kosovë.

E pas Veselit, aktakuza iu konfirmua edhe tashmë ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi i cili dha dorëheqjen e tij menjëherë pasi konfirmimi u bë publik.

Ai në konferencën e tij për media tha se: “Kemi fituar lirinë, pavarësinë dhe tani po ndërtojmë dhe zhvillojmë shtetin tonë. Aktakuza kundër meje dhe bashkëluftëtarëve të mi është çmim i vogël I radhës që kërkohet ta paguajmë për lirinë e vendit dhe popullit tonë.”

“Shpreh mirënjohje dhe falënderim me shtetet evropiane që kemi ecur krahë përkrahë, falënderim për SHBA-në dhe aleatët tanë në tërë botën. Asnjë sfidë nuk do të mund të cenojë partneritetin e Kosovës me aleatët tanë, në rrugën tonë drejt vlerave atlantike. Të dashur qytetarë iu falënderojë për solidaritetin dhe mbështetjen në këtë periudhë kohore, por ju ftoj që ta ruani qetësinë dhe të shmangni çdo lloj manifestimi publik, mbështetës apo protestues. Drejtësia nuk bëhet në rrugë, por me ballafaqim të argumenteve. Iu falënderoj për besimin sepse kjo nuk është lamtumirë, por vetë mirupafshim. Do të shihemi prapë e do të dalim faqebardhë, ky është premtimi im për ju. Zoti e bekoftë Kosovën.”, tha në fund Thaçi.

E pas këtyre zhvillimeve, reagimet ishin të shumta nga pothuajse të gjithë fytyrat kyçe politike në Kosovë dhe fytyra të tjera publike. Ishte Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës që kërkoi të ndalej dialogu me Serbinë pas konfirmimit të këtyre aktakuzave.

AAK gjithashtu kërkoi që të mblidhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Kosovës dhe sot ka filluar mbledhjen e nënshkrimeve për inicimin e një seance të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës.

Pasi iu konfirmuan aktakuzat dhe dhanë dorëheqje, Thaçi dhe Veseli, së bashku me Rexhep Selimin të cilit iu konfirmua dje aktakuza u nisën për në airoportin ndërkombëtar të Kosovës “Adem Jashari” ku i priste avioni special që do t’i dërgonte në Hagë.

Rreth orës 21:30, Gjykata Speciale nëpërmjet një komunikate për media bëri të ditur se ish-krerët e UÇK-së tashmë janë transferuar në Hagë dhe në po të njëjtën komunikatë bashkëngjiten edhe dokumentin e aktakuzës së konfirmuar ndaj tyre.

Na faqen 9 të kësaj aktakuze përmenden edhe emrat e ish-ushtarëve Fatmir Limaj, Azem Syla, Lahi Brahimaj, Fatmir Limaj, Sylejman Selimi, Rrustem Mustafa, Shukri Buja, Latif Gashi dhe Sabit Geci.

“Në aktakuzën e konfirmuar thuhet se së paku midis marsit 1998 dhe shtatorit 1999 u kryen krimet e luftës të arrestimit dhe ndalimit të paligjshëm ose arbitrar, trajtimit mizor, torturës dhe vrasjes së paligjshme dhe krimet kundër njerëzimit të burgosjes, akteve të tjera çnjerëzore, torturës, vrasjes së paligjshme, zhdukjes me forcë të personave dhe përndjekjes. Krimet që paraqiten në aktakuzë u kryen në disa vende në Kosovë si edhe në Kukës dhe Cahan në Shqipërinë Veriore dhe u kryen nga anëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (“UÇK”) kundër qindra civilëve dhe personave që nuk merrnin pjesë aktive në luftime. Ndër viktimat përfshihen persona që dyshoheshin si kundërshtarë të UÇK-së dhe më vonë të Qeverisë së Përkohshme të Kosovës, konkretisht: (i) serbë, romë dhe ashkalinj; (ii) katolikë; (iii) civilë për të cilët pretendohej se bashkëpunonin me autoritetet serbe ose që pretendohej se kontaktonin me serbë; (iv) shqiptarë që ishin anëtarë ose përkrahës të Lidhjes Demokratike të Kosovës ose të partive të tjera që konsideroheshin se ishin kundër UÇK-së; (v) shqiptarë që nuk iu bashkuan ose nuk përkrahnin UÇK-në; dhe (vi) individë të punësuar ose të punësuar të mëparshëm që konsideroheshin kundër UÇK-së.”, thuhet në komunikatë.

E të gjitha këto zhvillime, bënë që qeveria e Kosovës nesër të mbajë një mbledhje të jashtëzakonshme ku pika e vetme e rendit të ditës do të jetë zhvillimet politike më të fundit në vend.

Gjithashtu, vlen të theksohet se Gjykata Speciale ka bërë të ditur se seanca para-dëgjimore ndaj Jakup Krasniqit do të mbahet të hënën me fillim nga ora 11:00.

I vetmi nga liderët politikë në Kosovë që nuk e tha asnjë fjalë për konfirmimin e aktakuzës ndaj Thaçit dhe Veselit gjatë ditës së sotme është lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti.

Gjykata Speciale në dy ditët e fundit ka zhvilluar operacione në Kosovë dhe nuk dihet nëse të njëjta do të ketë edhe për ditët në vazhdim pasi kjo gjykatë është e mbyllur karshi medieve dhe shumë rrallë ndanë informacione. /Lajmi.net/