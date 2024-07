​Gjithçka që duhet të dini për Lojërat Olimpike në Paris

Lojërat Olimpike të Parisit 2024 do të kenë 3800 orë transmetim të drejtpërdrejtë dhe do të japin 329 medalje ari në 32 sporte gjatë 18 ditëve gara në kryeqytetin francez dhe pjesë të tjera të vendit.

Ceremonia zyrtare e hapjes zhvillohet të premten, më 26 korrik. Por garat sportive nisin më 24 korrik, me ndeshje në futboll, ragbi shtatëshe, hendboll dhe gjuajtje me hark.

Ceremonia e hapjes do të zhvillohet përgjatë lumit Sena në vend të stadiumit.

Medaljet e para do të jepen një ditë më vonë dhe garat do të përfundojnë më 11 gusht, me ceremoninë e mbylljes më vonë atë mbrëmje.

Kur janë finalet e 100 metrave?

Finalja e 100 metrave për femra do të zhvillohet të shtunën më 3 gusht dhe pak më shumë se 24 orë më vonë, më 4 gusht do të zhvillohet finalja e 100 metrave për meshkuj. Të dyja finalet do të zhvillohen në Stade de France, ku do të zhvillohen të gjitha aktivitetet e atletikës.

Sa medalje ari do të jepen?

Në Lojërat Olimpike të Parisit 2024 do të jepen 329 medalje të arta dhe 39 medalje do të jepen në ditën e parafundit të garës, të shtunën më 10 gusht.

Medalja e parë e Lojërave do të jetë në gjuajtje me hark – pushkë ajrore mikse – dhe pritet të jepet të shtunën, më 27 korrik.

Medalja e fundit në basketboll për femra do të jepet të dielën, më 11 gusht.

Cilat sporte janë të reja për Paris 2024?

I vetmi sport i ri për Lojërat Olimpike të 2024-ës po shpërthen. Është një stil kërcimi që e ka origjinën në Bronx, Nju Jork gjatë viteve 1970, por ka evoluar në një sport konkurrues.

Në Paris, thyerja nuk do të shihet deri më vonë në Lojërat, ku gara për femra do të zhvillohet më 9 gusht dhe për meshkuj më 10 gusht. Gjithsej 32 garues, 16 meshkuj dhe 16 femra, do të luftojnë për medalje.

Bejsbolli/softbolli dhe karateja, të cilat ishin të pranishme në Tokio tre vite më parë, nuk do të jenë pjesë e kësaj olimpike.

Ndryshime të tjera në sport përfshijnë një ndryshim në formatin e ngjitjes sportive. Në Tokio kishte vetëm një medalje për burra dhe gra, ndërsa në Paris do të ketë një medalje të kombinuar për plumb dhe bouldering dhe një medalje të veçantë për ngjitje me shpejtësi.

Premierën do ta ketë edhe kajak cross – një formë e sllallomit me kanu në të cilën katër sportistë konkurrojnë kundër njëri-tjetrit në çdo garë, jo vetëm kundër orës.

Në lundrim, programit iu shtuan dy ngjarje qift, rrëshqitje në ajër – iQFoil dhe kiteboarding.

Në notin artistik, meshkujt do të përfshihen për herë të parë në historinë olimpike dhe do të ketë një rutinë të re ekipore akrobatike.

Ndryshe, Kosova për herë të tretë merr pjesë në Lojërat Olimpike dhe atë me nëntë sportistë do të synojnë t’i sigurojnë vendit tonë medalje.