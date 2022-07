Gjithçka gati për turneun ‘Fadil Vokrri’ Tanimë gjithçka është gati për turneun kushtuar legjendës, Fadil Vokrri, me rastin e ditëlindjes së tij të 62-të. Stadiumi, i cili e mban me krenari emrin e tij, të shtunën, do të mbledhë emrat e spikatur të futbollit mbarëkombëtar ndërvite. Në këtë turne do të zhvillohen dy ndeshje, ajo ndërmjet veteranëve të Prishtinës dhe Llapit…