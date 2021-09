Ndeshja e cila do të zhvillohet pas pak në “Tottenham Stadium”, do të ketë vëmendjen tek Anthony Joshua nëse do ti mbrojë titujt e tij të WBA, IBF dhe WBO kundër Usyk në kategorinë e peshave të rënda, apo do të kemi një kampion të ri të këtyre peshave.

Kujtojmë që ukrainasi është ende i pamposhtur në duelet e tij deri më tani në karrierë, gjersa Joshua ka një humbje nga 24 meçet gjithsej.

Pas pak fillon dueli, dhe lajmi.net do të ju mbajë të informuar.